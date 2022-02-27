29.33 / 31.48 33.07 / 35.56
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти масово грабують магазини у Мелітополі

20:49 27 лютого 2022
Окупанти масово грабують магазини у Мелітополі

Торгова корпорація «АТБ», яка створила оперативний штаб та ввела посилені заходи безпеки на період дії військового стану, заявила про розграбування 11 магазинів у захопленому окупантами Мелітополі.

Причому, згідно з повідомленням на сайті корпорації, серед мародерів були помічені не лише окупанти, а й окремі представники місцевого населення.

«Особи неслов'янської зовнішності та натовп місцевого населення виносять з магазинів товар, руйнують майно. Продовольчі візки та кошики магазинів розкидані по всьому місту. Також розкриті та розграбовані ювелірні магазини, магазини з технікою та одягом», — констатує корпорація, закликаючи громадян залишатися людьми, поводити себе гідно та шанобливо навіть у важких та надскладних обставинах.

«Війна врешті-решт буде закінчена. Давайте не будемо перетворюватися на жалюгідних чудовиськ, сором'язливо ховаючи очі! Давайте зберігати спокій і витримку», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше факти мародерства з боку окупантів були помічені на Чернігівщині, де на околицях Котонопа велися жорстокі бої і було спалено кілька десятків одиниць спаленої техніки росіян.

1042

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Протитанкове озброєння

Вперше в історії: ЄС наважився заради України на безпрецедентний крок

ЗМІ повідомляють про черговий ракетний обстріл Києва

ЗМІ повідомляють про черговий ракетний обстріл Києва

Кадировці розбиті під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Кадировців розбито під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Удар по нафтобазі під Києвом коштував Україні 810 млрд гривень,&nbsp;— глава Мінекології

Удар по нафтобазі під Києвом коштував Україні 810 млрд гривень, — глава Мінекології

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.