Окупанти масово грабують магазини у Мелітополі

Торгова корпорація «АТБ», яка створила оперативний штаб та ввела посилені заходи безпеки на період дії військового стану, заявила про розграбування 11 магазинів у захопленому окупантами Мелітополі.

Причому, згідно з повідомленням на сайті корпорації, серед мародерів були помічені не лише окупанти, а й окремі представники місцевого населення.

«Особи неслов'янської зовнішності та натовп місцевого населення виносять з магазинів товар, руйнують майно. Продовольчі візки та кошики магазинів розкидані по всьому місту. Також розкриті та розграбовані ювелірні магазини, магазини з технікою та одягом», — констатує корпорація, закликаючи громадян залишатися людьми, поводити себе гідно та шанобливо навіть у важких та надскладних обставинах.

«Війна врешті-решт буде закінчена. Давайте не будемо перетворюватися на жалюгідних чудовиськ, сором'язливо ховаючи очі! Давайте зберігати спокій і витримку», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше факти мародерства з боку окупантів були помічені на Чернігівщині, де на околицях Котонопа велися жорстокі бої і було спалено кілька десятків одиниць спаленої техніки росіян.

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