Удар по нафтобазі під Києвом коштував Україні 810 млрд гривень, — глава Мінекології

Екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у с. Крячки Васильківської громади Київської області складають 810 мільярдів гривень. Саме таку суму озвучив виконувач обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Стрілець у своєму Facebook.

Втім, над точними розрахунками фахівці ще працюють, тому сума може збільшуватися.

«Ми додаємо її у загальний кошик збитків, нанесених окупантами», — пообіцяв очільник екологічного відомства, запевнивши, що наразі екологічна ситуація контрольована, і життю та здоров’ю місцевих мешканців нічого не загрожує.

Нагадаємо, нафтобаза компанії «КЛО», розташована у селі Крячки під Васильковом спалахнула від влучання туди крилатої або балістичної ракети. При цьому там тривали обстріли, тому одразу приступити до ліквідації пожежі бійці ДСНС не могли.

1436

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter