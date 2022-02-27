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Удар по нафтобазі під Києвом коштував Україні 810 млрд гривень, — глава Мінекології

20:32 27 лютого 2022
Удар по нафтобазі під Києвом коштував Україні 810 млрд гривень,&nbsp;— глава Мінекології

Екологічні збитки від пожежі на нафтобазі у с. Крячки Васильківської громади Київської області складають 810 мільярдів гривень. Саме таку суму озвучив виконувач обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Стрілець у своєму Facebook.

Втім, над точними розрахунками фахівці ще працюють, тому сума може збільшуватися.

«Ми додаємо її у загальний кошик збитків, нанесених окупантами», — пообіцяв очільник екологічного відомства, запевнивши, що наразі екологічна ситуація контрольована, і життю та здоров’ю місцевих мешканців нічого не загрожує.

Нагадаємо, нафтобаза компанії «КЛО», розташована у селі Крячки під Васильковом спалахнула від влучання туди крилатої або балістичної ракети. При цьому там тривали обстріли, тому одразу приступити до ліквідації пожежі бійці ДСНС не могли.

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