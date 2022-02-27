ЗМІ повідомляють про черговий ракетний обстріл Києва

20 хвилин тому ракета потрапила до приватного будинку на Софіївській Борщагівці, повідомляє «Сегодня». Поки що ця информація не підтверждена. За данними інших джерел, має місце просто пожежа.



Між тим з'явилися тривожні дані. «Наші джерела у ЗСУ підтвердили інформацію ЗМІ про те, що з Криму масово вилітає авіація у невідомому напрямку. Летять бомбардувальники та винищувачі. Їх бачать на радарах», — передає журналіст Андрій Павловський.

Раніше сьогодні ударом «Іскандера» з території Білорусі було зруйновано кінотеатр у самому серці Чернігова.





По аеропорту Житомира вдарили «Іскандерами» з Білорусі.

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