По аеропорту Житомира вдарили «Іскандерами» з Білорусі

На міжнародний аеропорт Житомира було завдано повітряного удару з території Білорусі.

Орієнтовно о 17:00 ракетним комплексом «Іскандер» з території Білорусі були випущені ракети на аеропорт «Житомир», передає Telegram-канал Spravdi.



Про рівень руйнування аеродрому поки що даних немає.

Цю інформацію повідомив і радник голови МВС Антон Геращенко. На його думку, найближчими днями слід готуватися до вторгнення не лише російських, а й білоруських військ Волинській, Рівненській та Житомирській областям.

А це відео з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, сьогодні під час розмови з президентом Зеленським Олександр Лукашенко пообіцяв, що з території Білорусі в Україну не летітимуть ракети та йтимуть війська.

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