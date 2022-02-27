Військовим платитимуть по 100 тисяч грн на місяць, поки ми не переможемо, — Зеленський

Військовослужбовцям, які захищають Україну зі зброєю в руках, платитимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення.

Така сума виплачуватиметься, доки не закінчиться війна.



«Ми платитимемо нашим військовослужбовцям, які тримають у руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали: дякую. А щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде доти, доки не скінчиться ця війна», — сказав президент.

Зеленський уточнив, що наші військові «воюють не за гроші, а за сьогодні, за завтра». Держава має належно оцінити найважливішу роботу — захищати країну.

Зеленський також розповів, що Олександр Лукашенко пообіцяв йому не запускати бойові ракети та гелікоптери з території Білорусі в Україну. Таку саму обіцянку Лукашенко дав й по військах.

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