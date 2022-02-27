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Зеленський розповів про обіцянку Лукашенка

18:31 27 лютого 2022
Зеленський

Розмова президента України з Олександром Лукашенком, під час якої обговорювалася участь України у переговорах з РФ на території Білорусі, була дуже предметною. Про це Зеленський сказав під час чергового відеозвернення.

Президент сказав про те, що Лукашенко запевнив його в тому, що з території Білорусі не летітимуть ракети та не висуватимуться війська для нападу на українські міста та села.

«Я не хочу, щоб з Білорусі в Україну летіли ракети, літаки та гелікоптери. Я не хочу, щоб в Україну з Білорусі йшли війська. І він мене запевнив у цьому», — сказав президент.

Зеленський також прокоментував переговори на українсько-білоруському кордоні. Він заявив, що не дуже вірить у результат цієї зустрічі.

«Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім жодний громадянин України не мав жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс», — заявив президент.



Тим часом Володимир Путін перед оголошенням переговорів наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування. Тобто глава Кремля вирішив «посилити» надію на можливе закінчення кровопролиття ядерною зброєю.



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