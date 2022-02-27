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Україна

Відновлення коштуватиме 3 млрд доларів: «Укроборонпром» підтвердив знищення «Мрії»

18:04 27 лютого 2022
«Мрія»

Україна докладе всіх зусиль, щоб знищений російськими окупантами літак Ан-225 «Мрія» відновили за кошти країни-агресора, заявили в Укроборонпромі.

Щоб відновити найбільший український лайнер, буде потрібний тривалий час та понад 3 млрд доларів.

«Мрія» — символ України та української авіації. На рахунку авіаційного гіганта рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого та найважчого в історії авіації моновантажу, вантажопідйомності.

Окупанти зруйнували літак, але не зможуть зруйнувати нашу спільну мрію. Вона обов'язково відродиться. За орієнтовними підрахунками на це знадобиться понад 3 млрд. доларів й більш як 5 років. Наше завдання зробити так, щоб ці витрати покрила саме Російська Федерація, яка завдала умисних збитків українській авіації та сектору вантажних авіаційних перевезень", — йдеться у повідомленні відомства.

«Росія знищила нашу „Мрію“, але мрію про вільну від окупанта Україну знищити неможливо. Ми боротимемося за нашу землю та дім до переможного кінця. І після перемоги обов'язково, чуєте, обов'язково добудуємо нашу нову „Мрію“, яка багато років чекає на це у безпечному місці. Все буде Україна!» — заявив генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Нагадаємо, на момент російського вторгнення АН-225 «Мрія» перебувала на ремонті в аеропорту Гостомель, тому не встигла вилетіти з України.

Як повідомляли «ФАКТИ», Путін уже загрожує Україні та світу ядерною зброєю.

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