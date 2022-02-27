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За чотири дні вторгнення в Україні загинуло 16 дітей, — Ляшко

17:43 27 лютого 2022
військовий РФ

Внаслідок нападу Росії на Україну загинули діти, за 4 дні — 16 дітей, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Міністр уточнив, що більшість лікарів четверту добу не виходять з лікарень. Цілодобово відбуваються операції поранених, лікарі рятують життя українців, серед яких багато поранених дітей.

«На жаль, 16 дітей урятувати не вдалося. Це результати того, що робила російська армія, яку не можна назвати армією. Оскільки по медиках, дітях, школах, дитячих садках стріляє не армія, а терористи. Я вкотре заявляю — це не армія, це терористи», — сказав Ляшко.

Нагадаємо, в Охтирці під обстріл російських загарбників потрапив дитячий садок.

У Києві диверсанти розстріляли машину з дітьми. У Бородянці під Києвом російська артилерія накрила вогнем житловий будинок, загинули шестеро людей, зокрема діти.

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