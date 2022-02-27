«Виявіть милосердя хоча б до своїх співгромадян»: Епіфаній попросив Кирила забрати трупи російських солдатів

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній звернувся до патріарха московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні солдатів РФ. Про це йдеться у листі Епіфанія на сайті ПЦУ.

Митрополит Епіфаній написав, що вже четвертий день продовжується неспровокована повномасштабна агресія Росії проти України, страждають мільйони людей, гинуть військовослужбовці та мирні жителі.

«На жаль, з Ваших попередніх публічних заяв уже зрозуміло, що збереження прихильності Путіна та керівництва РФ для Вас набагато важливіше, ніж турбота про людей в Україні, частина з яких до війни вважала Вас своїм пастирем… Але в мене ще залишається надія, що хоча б щодо своїх власних співгромадян, більшість з яких — православні християни, Ваша паства, у Вас знайдуться духовні сили виявити людяність та турботу», — написав він.

Він нагадав, що Україна просила Червоний Хрест допомогти повернути тіла загиблих їхнім сім'ям, але жодної відповіді з російської сторони не було отримано.

«Тому я звертаюся до Вас, як главі РПЦ — виявіть хоча б до своїх співгромадян і пастві милосердя. Якщо не можете підняти свій голос проти агресії — хоча б допоможіть забрати тіла російських солдатів, життя яких стало платою за ідеї «російського світу» — Ваші і Вашого президента: Нехай Господь дасть Вам духовні сили хоча б на це, особливо сьогодні — у неділю спогаду про Страшний суд! — написав Епіфаній.

Як писали «ФАКТИ», у Міністерстві оборони України повідомили, що за три для військових дій втрати особового складу агресора становлять орієнтовно 4300 осіб.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив ООН допомогти з вивезенням з України трупів російських військових.

Фото зі сторінки митрополита Епіфанія у Facebook

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