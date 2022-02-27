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Україна

У Гостомелі окупанти знищили літак Ан-225 «Мрія», — ЗМІ

17:00 27 лютого 2022
Мрія

Російські окупанти внаслідок атаки на аеропорт Гостомель під Києвом спалили найбільший літак у світі АН-225 «Мрія», передає «Радіо Свобода».

За даними видання, цю інформацію отримали від двох співробітників ДП «Антонов». «Мрія» з 5 лютого перебувала на території аеропорту на стоянці та нікуди не вилітала.

Інформацію про втрату літака «Мрія» також підтвердили у пресслужбі Укроборонпрому, пише PavlovskyNews.

П'ять вантажних суден АН-124−100 «Руслан» знаходяться за межами України. Вони були вивезені раніше й тепер можуть брати участь у логістиці щодо доставки озброєння від західних партнерів.

Нагадаємо, окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Після цього у Чорнобильській зоні зафіксували підвищений рівень радіації.

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