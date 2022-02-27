Переговори з Росією відбудуться на українсько-білоруському кордоні, — Офіс президента

На українсько-білоруському кордоні на Гомельщині відбудуться переговори між Україною та Росією в районі річки Прип'ять. Таку інформацію озвучили в Офісі президента.

За даними ОВП, Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському.

Він також взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації усі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з представниками РФ без попередніх умов.

Водночас президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування РФ в особливий режим бойового чергування. Це спеціальні війська, що мають як основне озброєння стратегічне й тактичне ракетно-ядерне озброєння.

Нагадаємо, за три дні російської агресії втрати РФ значні — 27 ворожих літаків, 26 вертольотів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, 30 одиниць важкої автотехніки, 60 цистерн, по 2 безпілотники й корабля, одна ЗРК «Бук», й понад 4 тисячі особового складу.

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