29.33 / 31.48 33.07 / 35.56
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Переговори з Росією відбудуться на українсько-білоруському кордоні, — Офіс президента

16:04 27 лютого 2022
Переговори з Росією відбудуться на українсько-білоруському кордоні,&nbsp;— Офіс президента

На українсько-білоруському кордоні на Гомельщині відбудуться переговори між Україною та Росією в районі річки Прип'ять. Таку інформацію озвучили в Офісі президента.

За даними ОВП, Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському.

Він також взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації усі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з представниками РФ без попередніх умов.

Водночас президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування РФ в особливий режим бойового чергування. Це спеціальні війська, що мають як основне озброєння стратегічне й тактичне ракетно-ядерне озброєння.

Нагадаємо, за три дні російської агресії втрати РФ значні — 27 ворожих літаків, 26 вертольотів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, 30 одиниць важкої автотехніки, 60 цистерн, по 2 безпілотники й корабля, одна ЗРК «Бук», й понад 4 тисячі особового складу.

428

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Переговори з Росією відбудуться на українсько-білоруському кордоні,&nbsp;— Офіс президента

Переговори з Росією відбудуться на українсько-білоруському кордоні, — Офіс президента

Поранених в Охтирці журналістів з Данії прооперували у Полтаві

Поранених в Охтирці журналістів з Данії прооперували у Полтаві

Медведчук

Геращенко підтвердив втечу Медведчука

Кадировці розбиті під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Кадировців розбито під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.