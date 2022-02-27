Поранених в Охтирці журналістів з Данії прооперували у Полтаві

У Полтавській обласній лікарні минулої ночі були прооперовані двоє іноземних громадян — журналісти з Данії. Наші колеги були доставлені з Охтирки, де 26 лютого проходили запеклі бої з російськими окупантами. Вони виконували свої професійні обов’язки, щоб донести світові правду про «освободітєльну» операцію Путіна в Україні.

«Поранення середньої тяжкості. Їх прооперували. Стан стабільний, вони при свідомості, почуваються добре, їхньому життю нічого не загрожує, — розповів в. о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін. - Ми передали інформацію до Посольства Данії у встановленому порядку».

Загалом наразі в обласних закладах охорони здоров’я Полтавщини та у військовому шпиталі знаходяться 29 поранених, більшість яких (26) бригади екстреної допомоги евакуювали з Охтирки. 9 із них перебувають у реанімації, одну людину, на жаль, врятувати не вдалося. Про це повідомив Департамент охорони здоров’я.

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