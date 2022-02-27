29.33 / 31.48 33.07 / 35.56
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Поранених в Охтирці журналістів з Данії прооперували у Полтаві

15:48 27 лютого 2022
Поранених в Охтирці журналістів з Данії прооперували у Полтаві

У Полтавській обласній лікарні минулої ночі були прооперовані двоє іноземних громадян — журналісти з Данії. Наші колеги були доставлені з Охтирки, де 26 лютого проходили запеклі бої з російськими окупантами. Вони виконували свої професійні обов’язки, щоб донести світові правду про «освободітєльну» операцію Путіна в Україні.

«Поранення середньої тяжкості. Їх прооперували. Стан стабільний, вони при свідомості, почуваються добре, їхньому життю нічого не загрожує, — розповів в. о. голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін. - Ми передали інформацію до Посольства Данії у встановленому порядку».

Загалом наразі в обласних закладах охорони здоров’я Полтавщини та у військовому шпиталі знаходяться 29 поранених, більшість яких (26) бригади екстреної допомоги евакуювали з Охтирки. 9 із них перебувають у реанімації, одну людину, на жаль, врятувати не вдалося. Про це повідомив Департамент охорони здоров’я.

Читайте також: За одну ніч на Полтавщині ЗСУ й тероборона знищили понад 200 одиниць ворожої техніки (фото, відео)

339

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Переговори з Росією відбудуться на українсько-білоруському кордоні,&nbsp;— Офіс президента

Переговори з Росією відбудуться на українсько-білоруському кордоні, — Офіс президента

Поранених в Охтирці журналістів з Данії прооперували у Полтаві

Поранених в Охтирці журналістів з Данії прооперували у Полтаві

Медведчук

Геращенко підтвердив втечу Медведчука

Кадировці розбиті під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Кадировців розбито під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.