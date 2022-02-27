29.33 / 31.48 33.07 / 35.56
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Зрадник України Медведчук втік з-під домашнього арешту

15:43 27 лютого 2022
Медведчук

Лідер опозиційної партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, що перебуває під домашнім арештом, втік. Про це пише радник голови МВС Антон Геращенко.

«Перевірив. Підтверджую. Зрадник України Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет й ТРО Києва поговорить з ним до душам.

Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то свій залишок життя він проведе у РФ разом з Януковичем.

До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, й тому Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь", — пише Геращенко.

Нагадаємо, дружина Медведчука Оксана Марченко залишила територію України увечері 18 лютого. Вона перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі охоронців.

Щодо Медведчука в Україні відкрито кілька кримінальних проваджень. Політика підозрюють у державній зраді, сприянні тероризму, порушенні законів та звичаїв війни.

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кадировці розбиті під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Кадировців розбито під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

Військовий літак

Десантники з Білорусі готуються до висадки у Києві та Житомирі, — Муждабаєв

закрите небо для Росії

Європа закриває небо для літаків Росії: рахунок країн пішов на десятки

у Полтавській області знищили 200 одиниць ворожої техніки

За одну ніч на Полтавщині ЗСУ й тероборона знищили понад 200 одиниць ворожої техніки (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.