Лідер опозиційної партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, що перебуває під домашнім арештом, втік. Про це пише радник голови МВС Антон Геращенко.

«Перевірив. Підтверджую. Зрадник України Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Коли переможемо, знайдемо того суддю, який ухвалив зняти з нього браслет й ТРО Києва поговорить з ним до душам.

Зі зрадником Медведчуком буде складніше, якщо його зараз не зловити, то свій залишок життя він проведе у РФ разом з Януковичем.

До речі, Медведчук точно знав, що буде повномасштабне вторгнення, й тому Оксана Марченко спішно втекла з України через Білорусь", — пише Геращенко.

Нагадаємо, дружина Медведчука Оксана Марченко залишила територію України увечері 18 лютого. Вона перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі охоронців.

Щодо Медведчука в Україні відкрито кілька кримінальних проваджень. Політика підозрюють у державній зраді, сприянні тероризму, порушенні законів та звичаїв війни.

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