Десантники з Білорусі готуються до висадки у Києві та Житомирі, — Муждабаєв

Десантники Білорусі, з теріторії якої сьогодні вранці було випущено крилату ракету по столиці України, мають намір висадитися в Києві та Житомирі. Про це повідомив у Facebook блогер Айдер Муждабаєв.

«Віце-Консул України в Кракові: «Колеги, щойно опозиційні журналісти з Білорусі (джерело достовірне) повідомили, що підрозділи білоруських сил спецоперацій сідають в літаки. Готується повітряний десант. Таким чином Білорусь фактично особовим складом почала вторгнення в Україну. Локації висадки: Київський та Житомирський напрямки. Потрібна якомога швидше поширити серед іноземних ЗМІ», — написав він.

Тим часом у мережі з'явилося потужне звернення до білоруських військових, яке записав легендарний у спецназівських колах колишній командир 38 гвардійської мобільної бригади «Чорний орел», підполковник запасу ВДВ Валерій Сахащик. Він констатував, що пораненими російськими військовими переповнені всі прикордонні шпиталі, і що Росія не досягла нічого в стратегічно важливих перших 72 годинах «операції».

«За цей час українці перегрупувалися, перестали боятися, почали отримувати військову допомогу з усього світу», — сказав він, зазначивши, що Україна ніколи не загрожувала Білорусі та не загрожує зараз.

«Це не наша війна», — сказав він.

Як писали «ФАКТИ», протиповітряна оборона Повітряних Сил України протягом дня 26 лютого збила ще один ворожий військово-транспортний Іл-76 із десантом окупантів.

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