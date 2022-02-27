За одну ніч на Полтавщині ЗСУ й тероборона знищили понад 200 одиниць ворожої техніки (фото, відео)

У ніч з 26 на 27 лютого колона російської техніки, яка пересувалася з Сумської області на Полтавщину, зупинилася біля села Бобрик Миргородського району. Це побачив черговий на охоронній вишці газовидобувного підприємства, яке знаходиться неподалік, і повідомив про це у штаб територіальної оборони. До операції по знищенню бойової техніки окупантів були залучені Збройні сили України, у тому числі авіація й підрозділи артилерії, підключилася також територіальна оборона. У результаті, як повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі, близько 200 одиниць техніки, більшість з яких — танки, було знищено.

Окрім того, мешанці Гадяцької громади дезорієнтували й зупинили колону біля села Бобрик, яка складалася з 26 одиниць техніки. Окупанти у паніці розбіглися.

— Там прості заправники, строковики, які їдуть без охорони і налякані, — розповів про операцію народних месників учасник бойових дій на сході Дмитро Устілко. — Мені стало відомо про її пересування, і ми не дали їй пройти далі. У них танки, БМП й машини стали, бо закінчились солярка і бензин. У них закінчились також боєприпаси і їжа. Вояки не злагоджені, бо пройшли лише двомісячні курси навчання. Не мотивовані.

Дмитро Устілко записав відео, в якому звернувся до земляків і всіх українців: «Не дивіться на них, а знищуйте. Особливо бензовози, щоб до техніки не дійшло паливо. На дорогах підрізайте — вантажівками, легковиками. Давайте допомагати одне одному!».

Нагадаємо, 27 лютого зранку російських загарбників вибили з Ірпеня під Києвом. За даними Міноборони, Росія втратила в Україні вбитими вже понад 4 тисячі людей.

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