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Україна

«Громадянин Путін, ми доведемо в суді, що ви є головним військовим злочинцем 21 століття», — заява генпрокурора України

13:27 27 лютого 2022
Ірина Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова звернулася до росіян та президента РФ Володимира Путіна у зв'язку з агресією Росії. Звернення опубліковане на сайті Офісу генпрокурора України.

«Громадяни Росії, якщо ви не припините цю війну — ви співучасники та посібники найтяжчих військових злочинів, злочинів проти миру та людяності, розв'язування та ведення агресивної війни, масових вбивств мирного населення, застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння. Термінів давності за них немає», — сказала Венедіктова.

Вона перерахувала частину злочинів російської армії, скоєних за останню добу: розстріл сім'ї з дитиною, атаку на дитячу лікарню, обстріл машини швидкої та ракетні удари по житлових будинках, а також техногенні аварії.

«Розплачуватись за це будуть нинішні та майбутні покоління росіян», — сказала генпрокурор.

«І ми на своїй землі. У своїй країні. І вас не звали. І нічого не зробили такого, щоб прийшов брудний російський танк. Наша нація зшивається і міцніє. У вас немає шансів. Ми все одно переможемо», — додала вона.

Венедіктова також звернулася до Путіна: «Громадянин Путін. Зазвичай я не називаю прізвища та шаную презумпцію невинуватості. Але не у вашому випадку. Ми доведемо у справедливому суді, що ви вбивця і головний військовий злочинець XXI століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх межах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Настане час — ми скажемо це вам у Гаазі в очі».

Пізніше президент України Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

«Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії. Просимо суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», минулої доби в Києві від дій агресора загинули 6 цивільних осіб. Раніше Україна досягла домовленості із США про направлення до нас експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків.

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