Українців попередили про пересування колони терористів, які прибули зі спецзавданням

Українські військові розшукують колону ворожої техніки, що позначена літерою V. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Facebook, зазначивши, що це особливо небезпечні терористи, які прибули в Україну зі спеціальним завданням.

Іх техніка станом на 12:30 рухалася в бік Києва.

«Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення. Це вкрай важливо!», — йдеться в повідомленні.

Тим часом у Генштабі повідомляють, що російські окупанти почали облаштовувати понтонні переправи через українські річки, аби просуватися далі. Одна з них з'явилася в районі населеного пункту Комарина через річку Десна та у районі Оране через річку Тетерів.

«Для наведення переправ через річки Тетерів та Ірпінь, а також для матеріально-технічного забезпечення підрозділів окупантів з території Білорусі у напрямку Чорнобиля переміщуються інженерні підрозділи», — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, нині відомо, що територіальна оборона і ЗСУ відбили атаки ворога від Ірпеня.

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