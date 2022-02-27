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Російських загарбників вибили з Ірпеня під Києвом: подробиці від мера

12:36 27 лютого 2022
Російських загарбників вибили з Ірпеня під Києвом: подробиці від мера

Російські окупанти намагалися захопити Ірпінь, однак їх було відбито і місто залишилося під контролем України. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

Він констатував, що силам територіальної оборони довелося відбивати танкову атаку.

«Ми з хлопцями відбили. Спасибі їм. Постійно обстріли», — сказав мер, закликавши жителів міста не виходити з дому, щоб не потрапити під зачистку.

 

На іншому відео, яке виклав у мережу нардеп Олексій Гончаренко, видно наслідки обстрілу окупантами житлового кварталу в Ірпені.

 

Також зараз відомо, що під час сьогоднішніх боїв за Ірпінь українські військові підірвали міст у напрямку Бучі.

Нагадаємо, минулої ночі ворог обстріляв Васильків із застосуванням ракет, спровокувавши масштабну пожежу на нафтобазі, а вранці уламки збитої ракети пошкодили автомобілі на Троєщині у Києві.

Фото facebook.com/alexey.gordyeyev/

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