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Росія втратила в Україні вбитими вже понад 4 тисячі людей, — дані Міноборони

12:06 27 лютого 2022
Росія втратила в Україні вбитими вже понад 4 тисячі людей,&nbsp;— дані Міноборони

Міністерство оборони України оцінило сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби загарбницької війни Російської Федерації.

Як повідомила у мережі заступниця міністра Ганна Маляр, наразі збито вже 27 ворожих літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, 30 одиниць важкої автотехніки, 60 цистерн, по 2 безпілотники і кораблів, 4 установки «Град» і навіть одна ЗРК «Бук».

Втрати особового складу агресора складають орієнтовно 4300 осіб, кількість поранених невідома.

Нагадаємо, 26 лютого ЗСУ збили вже другий Іл-76 з російськими десантниками (перший українські льотчики на Су-27 знищили в ніч на 26 лютого, назвавши це помстою за збитий під час посадки в Луганську в 2014 році Іл-76МД з українськими десантниками).

Фото прес-центру ООС

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