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Пасажири поїздів, що прибувають до Києва, можуть залишатися лише на території вокзалу, — «Укрзалізниця»

11:41 27 лютого 2022
Архівне фото

«Укрзалізниця» звернулася до пасажирів, які прямують поїздами до Києва, попросивши їх не виходити за межі території залізничного вокзалу. Це пов'язано з дією в Києві та області тривалої комендантської години.

«У зв’язку з введенням у Києві та області комендантської години до 08:00 понеділка 28 лютого, висадка пасажирів з усіх поїздів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу. Посадка на поїзди здійснюється тільки для пасажирів, що вже перебувають на території вокзалу Київ-Пасажирський», — говориться у повідомленні перевізника.

Наразі на Центральному залізничному вокзалі Києва знаходиться близько 600 людей, які очікують своїх поїздів або обрали вокзал, як укриття. Для усіх відкрито усі зали очікування. «Укрзалізниця» надає людям воду та напої, але запаси вже завершуються, тому пасажирів, які прямують поїздами з інших міст через Київ, просять передавати їм і продукти харчування.

Важливо: оскільки місткість бомбосховища вокзалу обмежено, туди у разі небезпеки будуть пускати лише дітей, жінок та людей похилого віку.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» постійно збільшує кількість евакуаційних поїздів з Києва.

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