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Раша, гудбай: у Шмигаля заявили, що українська енергосистема успішно працює в автономному режимі

11:07 27 лютого 2022
Енергосистема України

Українська енергосистема завершила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем. Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас він зауважив, що автономна робота української енергосистеми протягом 24−26 лютого пройшла успішно і довела нашу спроможність працювати в ізольованому режимі. І все це в умовах ракетних обстрілів, запеклих боїв і спроб ворога атакувати об’єкти критичної інфраструктури.

Також міністр наголосив, що енергосистема України не повернеться на паралельну роботу з об"єднаною енергомережею Російської Федерації та Республікою Білорусь.

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«Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Планую звернутись до міністрів енергетики европейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської. Технічно і технологічно ми довели нашу спроможність. Політично — слово за урядами європейських країн», — зауважив Міністр.

Українська енергосистема довела здатність підтримувати необхідну частоту 50 Гц в різних режимах роботи та надійність і безпеку енергопостачання українським споживачам навіть в умовах військової агресії.

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Міністр подякував оператору НЕК «Укренерго» за професійно виконані роботи та диспетчерське управління у надскладних умовах, а також енергетичним підприємствам за забезпечення ресурсної, технічної та технологічної роботи енергосистеми.

Колаж ua-energy.org/

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