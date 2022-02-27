Зеленський підтвердив відмову України від переговорів у Білорусі та звернувся до жителів країни

Президент Володимир Зеленський категорично відкинув пропозицію про переговори з РФ у Мінську, столиці країни, з території якої зараз запускають балістичні ракети, що вбивають мирних українців — жінок та дітей. Про це глава держави сказав у новому відеозверненні до українців.

Його він записав у день голосування білорусів на референдумі щодо зміни конституції країни.

«З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються зруйнувати все, що було збудовано за десятиліття… І все це де-факто також референдум для вас. Ви вирішуєте, хто ви. Ви вирішуєте, ким бути і як ви будете дивитися в очі своїм дітям, один одному та сусідам. А ми — це ваші сусіди», — сказав Зеленський.

Він також відзначив жахливу символічність моменту початку агресії російських окупантів — 4 година ранку.

«Ви в цей момент спали», — гірко констатував український лідер.

«Зараз часто говорять про переговори між Україною та Росією, і в них часто згадували вашу столицю Мінськ як майданчик для переговорів… Якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити в Мінську. Коли ви були нейтральні, ми багато разів говорили у Мінську», — нагадав він.

Зазначимо, що вранці 27 лютого війська Повітряних сил України підтвердили знищення балістичної ракети, випущеної Києвом з території Білорусі. Вибухи пролунали на Троєщині.

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