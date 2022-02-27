Поляки відмовляються пропускати деякі автомобілі з біженцями з України: у Держприкордонслужбі назвали причину

Польща почала повертати транспортні засоби українців, на яких вони намагаються виїхати з України. Як повідомила Державна прикордонна служба у Facebook, це пов'язано з відсутністю у водіїв міжнародного полісу страхування — «зелена карта».

Зважаючи на це, Державна прикордонна служба нагадала, що «зелена карта» — це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону», — говориться у повідомленні прикордонників.

Раніше Польща максимально спростила умови перетину українців, які рятують себе і дітей від бомбардувань російських окупантів, також країна закрила своє небо для прольоту російських літаків і передала каски та гранатомети для бійців ЗСУ.

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