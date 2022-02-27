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Гаага для Путіна близько: в Україну прибудуть експерти з розслідування воєнних злочинів

8:25 27 лютого 2022
Міжнародний кримінальний суд

Україна досягла домовленості із США про направлення до нас експертів з розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків. Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Вона додала, що домовленість було досягнуто під час онлайн-зустрічі з представниками Управління глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США — послом із спецзавдань Майклом Козаком, 3-м послом США особливих повноважень з питань воєнних злочинів Джоном Клінтом Вільямсоном, старшим радником з питань політики Давідом Менделом-Ентоні та Еммою Гіліган — керівником напряму щодо України.

«Нам зараз потрібні найкращі фахівці з міжнародного права і юристи, які працювали із Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. Злочини агресора мають бути неодмінно покарані і світові знання та досвід для цього завдання дуже важливі», — написала Венедиктова у Facebook.

Нагадаємо, українці, включаючи зірок шоу-бізнесу, впевнені, що Путіна буде засуджено Міжнародним кримінальним судом.

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