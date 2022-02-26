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Морги у Красноперекопську та Армянську заповнені трупами російських солдатів, — ЗМІ

22:45 26 лютого 2022
Морги у Красноперекопську та Армянську заповнені трупами російських солдатів,&nbsp;— ЗМІ

Морги лікарень Красноперекопська і Армянська на півночі анексованого Криму переповні трупами загиблих в Україні військових. Про це повідомляє Крим Реалії з посиланням на медиків.

За їх словами, хірургів уже не відпускають додому — занадто багато поранених.

«Красноперекопський шпиталь, який розгорнули у місті, забитий. Хірургів не відпускають додому. Морг повний», — наголосив співрозмовник журналістів.

Він також додав, що тілами солдатів заповнено і морг у Армянську.

У свою чергу співробітників лікарні в Красноперекопську нині пускають на роботу лише за перепустками з попереднім оглядом автомобілів — очевидно, побоюючись диверсій.

Нагадаємо, з Криму в Україну вторглася колона російської техніки, окупанти взяли під контроль Каховську ГЕС і переправу до Херсона. Під час боїв загинув новий Герой України — інженер батальйону морської піхоти Віталій Скакун, який замінував Генічеський автомобільний міст, щоб затримати просування танкової колони супротивника, і загинув при цьому.

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