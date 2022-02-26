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Кадировців розбито під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

22:12 26 лютого 2022
Кадировці розбиті під Києвом, залишки «зачищає» спецназ СБУ

У Гостомелі ЗСУ знищили колону кадировців. Серед убитих — керівник 141 моторизованого полку кадировської гвардії Магомед Тушаєв, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Євген Карась.

Він зазначив, що 141-й моторизований полк є одним із найелітніших підрозділів Кадирова. Наразі його залишки «зачищає» спецназ СБУ.

Інформацію підтвердив полонений військовослужбовець.

«Гостомель! Кадировці на колінах! Незабаром буде багато відео. Рамзан, на тебе чекає багато сюрпризів», — звернувся до лідера Чечні Рамзана Кадирова народний депутат Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що українські військові спалили колону ЗС Росії біля району Гостомеля 25 лютого. Вже після цього пересування колони ворожої військової техніки вдалося зупинити у Бучі.

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