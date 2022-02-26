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ЗСУ збили другий Іл-76 з російськими десантниками, — командування Повітряних сил

21:44 26 лютого 2022
ЗСУ збили другий Іл-76 з російськими десантниками,&nbsp;— командування Повітряних сил

Протиповітряна оборона Повітряних Сил України протягом дня 26 лютого збила ще один ворожий військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів. Про це повідомили на Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

Також за даними прес-служби Командування, російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ і два штурмовики Су-25.

Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки, а екіпаж безпілотного авіаційного комплексу «Байрактар ТБ-2» знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, перший військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ українські льотчики на Су-27 знищили в ніч на 26 лютого, назвавши це помстою за збитий під час посадки в Луганську в 2014 році Іл-76МД з українськими десантниками.

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