Зеленський просить ООН допомогти з вивезенням з України трупів російських військових

Україна просить ООН позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, і допомогти з доставкою на батьківщину трупів російських солдатів. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в Twitter за підсумками телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН попередив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками через напад на Україну, закликавши до припинення конфлікту, який загрожує катастрофічними наслідками для всього світу.

Як відомо, Україна вже звернулася за сприянням у вивезенні з нашої території тіл вже 3 тисяч загиблих тут російських окупантів до Червоного Хреста.

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