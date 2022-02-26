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Залізничні колії, що сполучають Україну та Росію, зруйновані, — «Укрзалізниця»

20:28 26 лютого 2022
Залізничні колії, що сполучають Україну та Росію, зруйновані,&nbsp;— «Укрзалізниця»

Залізничні переходи між Україною і Росією були зруйновані. Також припинено диспетчерський зв’язок з РФ. Про це «Укрзалізниця» повідомила у Telegram.

Оператор припинив будь-які відносини та взаємодію з ВАТ «Російські залізниці», зазначивши, що пропонував залізничникам Російської Федерації забезпечити зупинення війни шляхом припинення перевезень військових вантажів, проте там продовжували підвозити танки та іншу бойову техніку до України та її кордонів.

«Запит РЖД на відновлення зв’язку з АТ „Укрзалізниця“ нічого не мало спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання воєнної техніки», — повідомили в «Укрзалізниці».

Там також запевнили, що переорієнтують вантажні перевезення до Європи та продовжать розвивати «Шовковий шлях» в обхід Росії, і готові стати повноцінним учасником логістичного ланцюгу Європейського Союзу.

Нагадаємо, нині «Укрзалізниця» також забезпечує евакуацію українців, які бажають залишити небезпечні міста — вже призначено більше десяти евакуаційних потягів в напрямку Західної України.

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