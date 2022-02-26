У ворога немає жодного шансу в цій безперечно народній війні, — Зеленський звернувся до українців

Світ побачив — українці сильні, українці — могутні, українці — сміливі, вони — на своїй землі та ніколи нікому її не віддадуть. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення до народу України, зазначивши, що протягом дня, 26 лютого, мало не щогодини я говорив із лідерами держав, друзями України — Італії, Індії, Туреччини, Азербайджану.

Президенти двох останніх держав — Реджеп Ердоган та Ільхам Алієв запропонували допомогти з організацією переговорів із Росією. Крім того, з президентом Азербайджану досягнуто домовленості щодо організації термінових поставок в Україну нафтопродуктів для армії.

Володимир Зеленський також підтвердив домовленість про відключення Росії від системи глобальних платежів SWIFT, підкресливши, що йдеться про «мільярди та мільярди збитків для Росії».

«Ми боротимемося стільки, скільки потрібно, щоб звільнити нашу країну. Якщо наші діти вже народжуються у бомбосховищах, то у ворога немає жодного шансу перемогти у цій народній війні», — резюмував президент Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України спростував чутки про те, що нібито він виступив за демілітаризацію .

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