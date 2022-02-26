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Все конфісковане в Україні судами та митницею майно передадуть армії, — Верещук

19:38 26 лютого 2022
Все конфісковане в Україні судами та митницею майно передадуть армії,&nbsp;— Верещук

Уряд розпорядився про передачу всього конфіскованого судами та митницею майна на потреби Збройних Сил України. Про це в мережі повідомила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, насамперед рішення стосується конфіскованого автотранспорту.

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Раніше народний депутат Галина Янченко (фракція «Слуга народу») повідомила, що з відповідною ініціативою звернулися представники Системи електронних торгів заарештованого майна (СЕТАМ). За її словами, завдяки її реалізації Збройні Сили зможуть отримати додаткові 600 автомобілів.

Нагадаємо, восени 2021 року Міністерство юстиції України разом з Державною виконавчою службою і ДП «СЕТАМ» запровадили ініціативу безкоштовної роздачі транспортних засобів дитячим будинкам та соціальним установам.

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