Відсутній зв'язок із реєстрами: Дія тимчасово не приймає нових заявок

З суботи 26 лютого програма «єПідтримка» тимчасово не приймає нових заявок. Як пояснив міністр Михайло Федоров, це пов'язано з відсутністю зв’язку із реєстрами.

«Українці, які вже залишили заявки, отримають кошти», — запевнив він у Facebook.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що після того, як уряд дозволив перераховувати кошти «єПідтримки» на потреби армії, менш ніж за добу українці перерахували своїй армії 200 мільйонів гривень. Він також наголосив, що у фонд «Повернись живим» можна відправити як залишок з картки «еПідтримка», так і всю суму від держави — 1 000 грн.

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