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Комендантська година у Києві введена з 17:00 26 лютого до 08:00 28 лютого, — уточнення від КМДА

18:10 26 лютого 2022
Комендантська година у Києві введена з 17:00 26 лютого до 08:00 28 лютого,&nbsp;— уточнення від КМДА

У Київській міській адміністрації уточнили свою попередню інформацію про новий режим комендантської години у столиці.

Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, він діятиме з 17:00 суботи, 26 лютого, до 8:00 28 лютого (понеділка).

«Комендантська година в Києві почнеться сьогодні о 17:00 і триватиме до 28 лютого, 08:00. У цей час рух власним транспортом, крім спецспекцій, заборонено. Місто живе в умовах військового стану. Ми захищаємо столицю», — сказав він. в ефірі пулу українських телеканалів.

Раніше мер Віталій Кличко заявив про дострокове оголошення комендантської години у столиці 26 лютого — не о 22.00, а о 17.00. Аналогічний розпорядок, за його словами, діятиме й у неділю, 27 лютого. Це пов'язано з ліквідацією диверсійно-розвідувальних груп, які проникли до Києва. У перестрілці з однією з таких груп загинув київський патрульний.

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