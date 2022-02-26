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Як зупинити колони ворога без зброї: інструкція ЗСУ для цивільного населення

17:45 26 лютого 2022
Як зупинити колони ворога без зброї: інструкція ЗСУ для цивільного населення

Сухопутні війська України звернулися до співвітчизників із закликом допомагати військовим зупиняти ворога та дали поради, як це можна ефективно робити. Крім знищення покажчиків місцевості та паливозаправників окупантів, можна також вдаватися до інших способів.

Наприклад, якщо ви бачите, що ворожа колона зайшла до лісосмуги — валіть дерева, блокуйте, не дайте їм вийти. Якщо ж ворог розбив табір у лісі, паліть дерева, не шкодуючи — нові виростуть уже на кістках окупанта.

Тим, хто має екскаватори, можна обкопувати населені пункти, щоб ворог не міг проїхати.

Власникам зброї з оптичними прицілами військові рекомендують не йти на ворога відкрито — достатньо стріляти з відстані по колесах. Це зупинить транспорт, після чого можна діяти за умовами.

Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях — чорний дим дезінформує ворога, у нього може виникнути думка, що населений пункт уже обстріляний, і це допоможе виграти трохи часу.

«Будь-яка допомога зараз важлива! Слава Україні, Героям Слава — вітаємось тільки так, нехай чують, куди приїхали за смертю!» — закликають військові.

Також вони знову звернулися із закликом про знищення сигнальних міток ворога.

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