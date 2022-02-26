«Ковідна» тисяча для української армії: 200 мільйонів гривень перераховано менш ніж за добу

Менш ніж за добу українці перерахували своїй армії 200 мільйонів гривень підтримки. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У фонд „Повернись живим“ можна відправити як залишок з вашої картки „еПідтримка“, так і всю суму від держави — 1 000 грн», — зазначив він.

За його словами, перерахувати кошти легко, для цього потрібно зробити кілька простих кроків, а саме:

• перейти у Portmone за посиланням: https://earmy.portmone.com.ua/

• ввести суму, яку плануєте віддати на підтримку військових;

• оплатити карткою «еПідтримка».

«Ці гроші можуть врятувати життя наших захисників, які перебувають у зонах бойових дій та гідно долають атаку агресора!» — наголосив Федоров.

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