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«Допоможемо їм потрапити прямо в пекло»: українців закликали демонтувати дорожні знаки, щоб заплутати агресора

17:16 26 лютого 2022
Покажчик

Корпорація «Укравтодор» закликала шляховиків та територіальні громади негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків на всіх автошляхах України, особливо покажчиків населених пунктів. З таким проханням «Укравтодор» звернувся до соцмережі.

Зібрані знаки мають бути передані місцевій владі або шляховикам.

«У ворога жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості. Давайте допоможемо їм потрапити прямо в пекло», — йдеться у повідомленні.

У свою чергу міністр оборони Олексій Рєзніков закликав мешканців сіл, селищ та «всіх, хто матиме відповідну можливість», затримувати або спалювати заправники окупантів (колона з паливом завжди слідує за колоною з бойовою бронетехнікою).

«Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога», — пояснив Олексій Рєзніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Чернігівщині російські солдати почали звертатися до місцевих жителів із проханням про надання їм палива. На це у прес-службі Сухопутних військ порекомендували підсолоджувати паливо цукром, щоб техніка заглухла і не могла рухатися далі, доки не буде промито всю систему — від бака до двигуна.

Колаж Укравтодору

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