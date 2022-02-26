Ультиматуми неприйнятні: Зеленський пояснив відмову від переговорів з Росією на її умовах

Президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які умови та ультиматуми Кремля. Про це повідомив радник голови держави Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві, і там знають погляд Києва на переговорний формат і нашу переговорну позицію.

«Їхні коментарі про те, що ми нібито відмовилися від перемовин, — це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їх початку», — зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що в Офісі президента наголошують — переговори повинні базуватися на здоровому глузді й бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України.

«Своїм спротивом українці довели, що загнати нас у глухий кут — це нереалістична амбіція. Ну, а брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на суботу», — написав радник Зеленського.

Нагадаємо, раніше Зеленський записав звернення до українців із закликом не вірити фейкам і запевнив, що ніяку зброю українці не здадуть.

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