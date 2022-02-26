Дефіциту продуктів немає: міністр розповів, про що домовилися із торговими мережами

Мережею активно поширювалася інформація про дефіцит продуктів харчування в магазинах та на складах. Проте міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко спростував її.

«Були тимчасові збої. Але Мінагрополітики провело координаційні наради з виробниками борошна, хліба, торговельними мережами. Ми всіх між собою скомунікували та проговорили всі деталі щодо безперебійного постачання продовольства до міст і селищ України», — зазначив Роман Лещенко.

Водночас він додав, що зараз суттєво змінився розподіл попиту на базові продукти у регіонах у зв'язку з масовими переїздами людей. Усі перебудовуються. Мінагрополітики концентрує постачання до регіонів найбільшого попиту.

«Більшість підприємств з виробництва харчових продуктів працюють у штатному режимі. Усі вони підтверджують свою готовність забезпечувати українців продовольством у всіх необхідних обсягах. Тому запевняю: жодних ризиків для населення не існує. Будьте спокійні!» — наголосив голова Мінагрополітики.

До речі, українські аграрії саме зараз, у складний час війни, продовжують виконувати свою роботу: сіють чи вносять добрива, щоб хліб опинився на столах наших громадян, на столах наших військових, які героїчно та самовіддано захищають сьогодні Україну.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що російські солдати на Чернігівщині ходять по хатах, просять щось поїсти та грабують магазини.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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