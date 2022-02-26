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У Київській та Харківській областях водять комендантську годину

15:44 26 лютого 2022
У Київській та Харківській областях водять комендантську годину

У Харківській області, де з початку російського вторгнення українські військові знешкодили понад 100 одиниць броньованої техніки та ліквідували сотні ворогів, запровадили комендантську годину, яка діє з 18:00 до 6:00. Відповідну інформацію оприлюднив губернатор Олег Синєгубов.

«Під час комендантської години з міркувань безпеки заборонено пересування громадянських громадян, у тому числі на автомобілях», — йдеться у повідомленні.

Аналогічне рішення ухвалили і на Київщині. Там заборона перебування на вулиці триватиме з 17:00 до 8:00. Розпорядження підписав начальник воєнної адміністрації регіону.

Раніше мер Києва Віталій Кличко оголосив, що у Києві комендантська година в суботу, 26 лютого, діятиме з 17:00 (а не з 22:00, як раніше). За його словами, це пов'язано з небезпекою появи у Києві ворожих диверсійно-розвідувальних груп. З тією ж метою з 26 лютого перекрито рух київськими мостами з лівого на правий берег.

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