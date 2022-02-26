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Червоний Хрест просять вивезти з України тіла тисяч загиблих російських солдатів

14:54 26 лютого 2022
вантаж 200

Рахунок убитих під час вторгнення в Україну російських військових уже пішов на тисячі. Україна просить Міжнародний комітет Червоного хреста допомогти вивезти тіла росіян до РФ, а паралельно зібрати точні дані щодо вбитих. Із таким зверненням виступила віце-прем'єрка Ірина Верещук.

«Просимо, щоб Міжнародний Червоний хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів у РФ. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна необхідність. Просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів залишили територію України… У Російській Федерації повинні знати, скільки таких тіл та скільки окупантів сьогодні лежать на українській землі», — заявила віце-прем'єрка.

Окремо Верещук закликала російських жінок зробити так, щоб їхні сини та чоловіки не їхали в Україну, оскільки це допоможе знизити кількість убитих громадян РФ. «Інакше їх будуть тисячі», — попереджає Верещук.

Нагадаємо, радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що втрати Росією особового складу досягли 3,5 тис. військових.

Фото donday.ru

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