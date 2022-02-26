«Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні потяги з Києва: список

Після збройного вторгнення Росії до України «Укрзалізниця» змінила графік руху поїздів. З Києва призначено евакуаційні рейси до Львова та в інші міста на заході України. Поїзди відправляються з центрального вокзалу столиці за таким розкладом:

15:02 — поїзд № 55 до Рахова;

16:50 — поїзд № 249 до Чернівців;

17:00 — поїзд до Ужгорода;

17:12 — поїзд № 13 до Солотвина;

18:00 — поїзд до Львова (через Вінницю);

18:30 — поїзд № 81 до Ужгорода;

19:06 — поїзд № 43 до Івано-Франківська;

19:48 — поїзд № 95 до Рахова;

20:05 — поїзд № 29 до Ужгорода;

20:12 — поїзд № 49 до Трускавця;

20:21 — поїзд № 57 до Ворохти;

20:21 — поїзд № 59 до Чопа;

22:22 — поїзд № 7 до Чернівців;

22:37 — поїзд № 91 до Львова.

Крім того, 26 лютого з Києва вирушать додаткові потяги:

17:00 — Київ — Чоп

21:00 — Дніпро — Львів

22:30 — Київ — Львів

А 27 лютого до Харкова відправиться поїзд із Києва (час відправлення — 4:00), після чого цей же поїзд відправиться у західному напрямку (о 13:00).

«Пріоритет під час перевезень віддається дітям, людям похилого віку та жінкам», — зазначає перевізник.

З західних областей України можна буде виїхати до Польщі, тим більше що Польська залізниця до 25 березня дозволила українцям безкоштовний проїзд у поїздах категорії TLK та IC. При посадці в поїзд необхідно буде показати паспорт або інший документ з підтвердженням громадянства України.

Нагадаємо, у Києві з 17.00 26 лютого і до ранку 27 лютого запроваджується комендантська година у зв'язку з небезпекою появи у місті ворожих ДРГ.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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