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Російська авіація розкидає у Сумській області дитячі іграшки, начинені вибухівкою, — ВГА

14:07 26 лютого 2022
сапер

У Сумах та області, де зараз точаться бої, українські військові зіткнулися з ще одним типом ворожих диверсій. Російська авіація та ворожі ДРГ розкидаєють у регіоні начинені вибухівкою дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Усі вони становлять величезну небезпеку для мирного населення і особливо для дітей. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Жителів просять не піднімати з землі підозрілі предмети, не наближатися до них та негайно повідомляти про знахідку компетентним органам: військовим, правоохоронцям, рятувальникам.

Також керівництво області закликає цивільних осіб не виходити на вулицю, залишатися вдома та не наближатися до вікон, особливо якщо є загроза, що на вулиці працюватиме військова техніка.

Нагадаємо, українців проінструктували, за якими ознаками можна сходу вирахувати приналежність підозрілої особи до ворожої ДРГ.

Фото архів саперної служби Міноборони України

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