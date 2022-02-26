В Києві водять комендантську годину з 17:00 до 08:00: Кличко виступив із попередженням до киян

У Києві в суботу, 26 лютого, збираються достроково оголосити комендантську годину — не о 22.00, а о 17.00. Триватимуть обмеження до 8.00. Про це попередив мер Києва Віталій Кличко.

Така ж комендантська година діятиме у неділю, 27 лютого. Заборона на перебування на вулиці без поважної причини діятиме з 17.00 27 лютого до 8.00 28 лютого.

Нові обмеження пов'язані з небезпекою появи у Києві ворожих диверсійно-розвідувальних груп. З тією ж метою з 26 лютого перекрито рух київськими мостами з лівого на правий берег. На лівому березі очікується висадка ворожих ДРГ.

«Усі цивільні особи, які перебувають на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога», — йдеться у попередженні.

Нагадаємо, з 26 лютого у Києві закрито метро, станції працюють виключно як бомбосховища, наземні станції не функціонують.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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