29.33 / 31.48 33.07 / 35.52
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Києві водять комендантську годину з 17:00 до 08:00: Кличко виступив із попередженням до киян

13:45 26 лютого 2022
київ

У Києві в суботу, 26 лютого, збираються достроково оголосити комендантську годину — не о 22.00, а о 17.00. Триватимуть обмеження до 8.00. Про це попередив мер Києва Віталій Кличко.

Така ж комендантська година діятиме у неділю, 27 лютого. Заборона на перебування на вулиці без поважної причини діятиме з 17.00 27 лютого до 8.00 28 лютого.

Нові обмеження пов'язані з небезпекою появи у Києві ворожих диверсійно-розвідувальних груп. З тією ж метою з 26 лютого перекрито рух київськими мостами з лівого на правий берег. На лівому березі очікується висадка ворожих ДРГ.

«Усі цивільні особи, які перебувають на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога», — йдеться у попередженні.

Нагадаємо, з 26 лютого у Києві закрито метро, станції працюють виключно як бомбосховища, наземні станції не функціонують.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

695

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

АЗС

Ціни на бензин і дизпальне різко впадуть: що сталося

Туреччина закрила Босфор та Дарданелли для проходу військових кораблів Росії

Туреччина закриває Босфор та Дарданелли для проходу військових кораблів Росії

Маша Єфросініна

«Зі вчорашнього дня російський народ приречений на вічне почуття сорому», — Маша Єфросиніна записала потужне звернення до російських артистів

пономарьов

Путін лютує. На війну не вистачає ні грошей, ні зброї, ні ресурсів, — Ілля Пономарьов

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.