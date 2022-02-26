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Російські спецслужби ведуть кампанію із залякування нардепів та вищих чиновників України, — ДБР

13:24 26 лютого 2022
дбр

Після того, як російський бліцкриг в Україні не вдався, спецслужби РФ змінили тактику. Тепер вони намагаються залякати найвищих українських чиновників та змусити їх діяти на користь Росії. У хід ідуть погрози сім'ї та родичам. Такі дані оприлюднило Державне бюро розслідувань.

«Дзвінки та SMS із погрозами та пропозиціями співпраці стали отримувати народні депутати, чиновники найвищого рівня, керівники правоохоронних органів», — кажуть у ДБР.

«Закликаємо посадових осіб не реагувати на провокації… Подібні акції залякування не дають окупантам позитивних результатів», — впевнені у бюро.

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов упевнений, що план Путіна полягає в тому, щоб посіяти паніку та змусити Україну здатися самостійно.

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