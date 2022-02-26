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«Тут жили щасливі люди»: фото із зруйнованих ракетою квартир будинку в Києві

12:40 26 лютого 2022
київ

У Києві з багатоповерхівки на проспекті Лобановського, яка постраждала від удару російської ракети, рятувальники евакуювали 80 людей. Шістьом знадобилася госпіталізація. У мережі з'явилися фото із квартир, зруйнованих ракетним ударом.

Будинок на проспекті Лобановського 6А був досить новим, здали його у 2014 році. Новобудову ріелтори презентували як елітне житло з гарним якісним ремонтом та чудовим видом на центр міста. У будинку було передбачено підземний паркінг, охорону та консьєржа, а поруч розташовувалася вся необхідна для життя інфраструктура: супермаркет, спорткомплекс, багато компаній, що надають побутові послуги.

Фото із зруйнованих квартир опублікував на ресурсі dtp.kiev.ua блогер Влад Антонов. «Тут жили щасливі люди, поруч гарний магазин, спорткомплекс, пологовий будинок. За один день усе змінилося. І до нормального життя ще довго», — написав він.

Нагадаємо, у 24-поверховому будинку після ракетного удару було зруйновано квартири на п'яти поверхах з 17-го по 21-й, є загроза руйнування приміщень на 22-му та 23 поверхах.

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