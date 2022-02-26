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Україна

Українців просять робити фото та відео знищених окупантів: для чого це потрібно

12:20 26 лютого 2022
знищений військовий транспорт РФ

«Наші захисники цієї ночі успішно відбили шквал атак і збили військово-транспортний літак з сотнями окупантів на борту, — повідомив фонд «Повернись живим». — Наші вулиці завалено їхніми тілами та підбитою технікою.

Настав час завдати наступний удар, — повідомили представники фонду. - Росіяни приховують від своїх громадян втрати на фронті. Ми мусимо показати правду. Поки їхні тіла та техніка ще розкидані по наших дорогах та полях: підійдіть до них, сфотографуйте, зніміть відео і надішліть сюди: [email protected]".

За словами волонтерів, всі отримані матеріали будуть направлені на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян. Адже там із усіх сил приховують реальні їхні «успіхи».

«Не кваптесь, зробіть це якісно, оберіть хороші ракурси та світло, на відео та фото має бути однозначно зрозуміло, що це вони: видно шматки форми, моделі техніки, тіла, документи та імена, — додають вони. — Ми зробимо так, щоби про це дізнались».

Для прикладу представники фонду «Повернись живим» опублікували світлину, на якій одна із сотень російських військових автівок, розбитих ЗСУ під Охтиркою на Сумщині. (На фото у заголовку.) Поруч із нею і на кілометри уперед по трасі — тіла окупантів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що десяткам тисяч поранених окупантів не встигають надавати медичну допомогу.

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