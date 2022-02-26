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Україна

Вогонь на ураження: у Києві закрито рух мостами через Дніпро

11:59 26 лютого 2022
міст

У Києві військові та бійці Нацгвардії взяли під контроль усі мости через Дніпро. Жителів застерегли від спроб перетнути міст і переправитися з лівого на правий берег. Для військових та правоохоронців такі дії будуть приводом відкрити вогонь на ураження, повідомляють у Нацгвардії.

Нацгвардійці пояснюють, що ворожі диверсійно-розвідувальні угруповання намагаються висадитися на лівому березі Києва, а тому запобіжні заходи зараз не зайві.

«Просимо всіх громадян залишатися в безпечних місцях і не намагатися перетнути річку Дніпро у напрямку правого берега», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, у Києві вранці 26 лютого закрили роботу метро, а міський голова закликав усіх, хто не працює на критично важливих підприємствах, залишатися або вдома, або в укритті.

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