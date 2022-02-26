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ППО України перехопило ракету, націлену на дамбу Київського водосховища, — Мінінфраструктури

10:34 26 лютого 2022
дамба

У ніч на 26 лютого було ліквідовано загрозу для Київської ГЕС та греблі Київського водосховища. Мінінфраструктури повідомило, що о 3:50 система ППО Збройних Сил Україна збила російську ракету, яка прямувала до водосховища в районі Вишгороду.

Таким чином, українським військовим вдалося запобігти руйнуванню дамби, затопленню житлових районів Києва та передмість. Пошкодження Київської дамби могло спричинити згодом руйнування Канівської, Кременчуцької та інших греблей Дніпровського каскаду та аварію на Запорізькій АЕС.

Крім того, вночі росіяни намагалися отримати контроль над Київською ГЕС, але ворожа атака була відбита. Станом на ранок 26 лютого ГЕС перебуває під контролем України, технічний персонал станції повернувся до роботи в штатному режимі.

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дамба

ППО України перехопило ракету, націлену на дамбу Київського водосховища, — Мінінфраструктури

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