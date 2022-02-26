У Києві припинено роботу метро

У Києві метрополітен перейшов на роботу виключно в режимі укриття. Потяги між станціями не курсують. Наземні станції «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Дарниця», «Чернігівська», «Лісова», які не підходять для перетворення у бомбосховище, були закриті. Про це повідомило керівництво столичної підземки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що весь столичний метрополітен використовуватиметься як укриття цивільного захисту. «Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень не здійснюватиметься», — написав мер.

Міський голова просить мешканців у зв'язку з ситуацією в столиці по можливості залишатися вдома або користуватися укриттями. Винятком можуть бути хіба що ті кияни, які працюють на критично важливих для міста підприємствах.

Нагадаємо, після того, як стало відомо про початок нової російської агресії, Київ вирішив використати глибоко закладені станції метро на Святошинсько-Броварській лінії як цілодобове укриття для цивільних осіб.

Фото metro.kyiv.ua

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