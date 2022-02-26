Поранених десятки тисяч: окупантам не встигають надавати медичну допомогу

Колишній радник Путіна Андрій Іларіонов написав на своїй сторінці в «Живому журналі» про втрати агресора. «За даними з двох джерел число вбитих окупантів за дві доби боїв склало близько 2800 осіб (дані Генштабу ЗСУ інші. — Ред). Такі втрати означають, що кількість поранених може досягати величини 14−28 тисяч.

МОЗ Росії проводить мобілізацію медичного персоналу для «оперативної реалізації заходів, спрямованих на порятунок життя і збереження здоров'я людей на території РФ». Він посилається на Твіттер Емми Бурроус, яка повідомила: «Мені передали копію документа, прийнятого сьогодні МОЗ Росії. Він говорить про те, що у Росії виникла потреба в масовій невідкладній медичній допомозі. МОЗ наказало організаціям охорони здоров'я негайно визначити медичний персонал, готовий до роботи у відрядженні «.

«Співвідношення поранених до вбитих під час Другої світової війни становило приблизно три до одного. В результаті прогресу в медицині та успіху в порятунку поранених, раніше приречених на смерть, це співвідношення у військових конфліктах кінця ХХ століття — початку ХХI століття зросло до 10−12 до одного. Таким чином, оцінка числа поранених у 14−28 тисяч у разі, якщо кількість убитих досягла 2800, виглядає реалістичною», — вважає Іларіонов.

Раніше «ФАКТИ» писали, що лише у Харківській області знешкоджено понад 100 одиниць броньованої техніки та вбито сотні ворогів.

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